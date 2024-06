Getty Images

Niente Napoli per Martinez Quarta. Ad un passo il suo rinnovo con la Fiorentina

54 minuti fa



Arrivano notizie a sorpresa in casa Fiorentina in vista del futuro della squadra gigliata e che riguardano Lucas Martinez Quarta. L'argentino, il cui contratto è in scadenza nel 2025, è stato dato nelle ultime settimane per sicuro partente con il Napoli interessato al suo profilo. Come racconta Repubblica Firenze stamani, potrebbero esserci sviluppi inaspettato all'orizzonte.



PERMANENZA - Secondo quanto scrive il quotidiano, nelle ultime settimane fra la viola e l'entourage del ragazzo è andato in scena un riavvicinamento e che hanno portato ad un discorso per il rinnovo ad uno stato estremamente avanzato. Anzi, si legge, il rinnovo sarebbe proprio ad un passo, con buona pace del Napoli di Conte. Si tratterebbe di un vero e proprio colpo di mercato della Fiorentina che potrebbe dunque fare affidamento sul proprio difensore da 8 reti segnate anche nel corso della prossima stagione. La firma sul nuovo accordo dovrebbe avvenire a breve.