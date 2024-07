Getty Images

Adesso è ufficiale, dopo le visite mediche è arrivata la firma sul contratto di Marin. L'ex giocatore del Lecce, dopo l'addio di Nikola Milenkovic, sarà il nuovo perno della difesa viola. A darne notizia, è la stessa Fiorentina attraverso una nota ufficiale:"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marin Pongracic dall'U.S. Lecce. Pongracic, nato l'11 settembre 1997, a Landshut (Germania), nel corso della sua carriera, ha vestito, oltre quella del Lecce, le maglie del Salisburgo, del Borussia Dortmund e del Wolfsburg".

Pongracic arriva a Firenze con un contratto di 5 anni a 2,1 milioni a stagione, al Lecce vanno invece 15 milioni di euro più bonus."Sono contentissimo di essere arrivato alla Fiorentina, sono carico per il primo allenamento e per la prima partita. Ho seguito molto negli anni la Fiorentina e il Viola Park, non ci sono parole per descriverlo. Ho giocato in tantissimi club, ma non esistono centri sportivi del genere nel mondo. Qui abbiamo tutto per fare bene. Penso di essere un difensore molto fisico e bravo nei duelli. Non mi reputo lento per essere un centrale e per la mia costituzione fisica. Ho un carattere forte e sono bravo anche con il pallone tra i piedi. Obiettivi? Giocare nel miglior modo possibile, migliorare ogni giorno e vincere trofei con la Fiorentina e la Nazionale"