Getty Images

Fiorentina, adesso c'è Lovric in pole per il centrocampo. L'Udinese fissa il prezzo

17 minuti fa



Pongracic già preso, Colpani quasi. Nel frattempo la Fiorentina lavora anche per rinforzare la mediana. E dopo le trattative che si sono raffreddate per Aster Vranckx e Kristian Thorstvedt, i viola lavorano per un colpo dall'Udinese: Sandi Lovric.



IN POLE - Secondo il Corriere dello Sport, è lui il principale obiettivo della dirigenza della Fiorentina in questo preciso momento. La trattativa che si sta imbastendo, si legge, è concreta e i viola hanno fatto pervenire a Udine una primissima offerta da circa 8 milioni di euro per un acquisto a titolo definitivo. Offerta ritenuta troppo bassa dai bianconeri che per Lovric chiedono circa 12-13 milioni di euro. A Palladino piace molto il suo profilo e lo vedrebbe molto bene nell'ottica di rinforzare la linea mediana. la sensazione è che intorno ai 10 milioni possa essere trovata la chiusura.