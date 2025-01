Fiorentina, Valentini si presenta: "Ho parlato con De Rossi, ma avevo dato la mia parola a Pradè"

è stato presentato oggi dalla sala stampa del Viola Park come nuovo difensore della Fiorentina. Queste le sue parole: "Non ho giocato in questi mesi ma mi sono allenato. Al Boca negli ultimi mesi è successo un po' di casino, ma sono felice di stare qua adesso"."Sono amico di Daniele De Rossi, abbiamo giocato insieme e abbiamo parlato. Ma ho dato la mia parola a Pradè sin da subito. E il Viola Park mi è piaciuto tantissimo""Mi sto allenando per giocare prima possibile. La Serie A è difficile, ma io sono pronto"

- "Uno dei miei modelli è Nesta, mi piace tantissimo. Mi ispiro poi al Cuti Romero e a Lisandro Martinez, che è mancino come me"- "Come preferisce il mister, gioco sia a quattro che a tre"- "Ho visto tutte le partite della Fiorentina in Argentina. Lui è molto organizzato e mi piace molto come fa difendere la squadra"- "I primi nomi che mi vengono in mente sono quelli di Passarella , un grande difensore, e Batistuta. Sono due nomi molto importanti qua"- "Il calcio italiano è molto strutturato e molto organizzato sulla fase difensiva. Il numero 14? In Argentina avevo il 15, ma mi piace anche il 14, non c'è un motivo dietro questa scelta"

- "Voglio vincere tutto. Questa squadra è molto importante e ha fatto molto bene fino al mio arrivo. Per inserirmi devo lavorare tanto e stare bene"- "Mi sono allenato bene per arrivare qua. Sapevo che sarei arrivato a stagione in corso e volevo essere a disposizione il prima possibile. La scelta della Fiorentina? L'ho scelta perché è una società importante, e il Viola Park è bellissimo. Queste sono le ragioni"- "Ho avuto problemi col rinnovo e non posso parlarne. Mi sono allenato tutti i giorni per arrivare al meglio. Soprannome Coco? Mi chiamava così il mio babbo da piccolo"