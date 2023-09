Anche quando la Juventus vince nettamente per 3 reti ad una, e tutte tre segnate su azione e non con rigori o punizioni,e quali sarebbero stati tutti questi errori epocali commessi dal signor Maresca? Alla fine, uno solo (sempre secondo i laziali e chi ha tifato per loro contro la Juve). Ovvero, il dubbio sunell'azione del primo gol bianconero: il pallone era dentro il campo ooltre la linea laterale? Laziali & sodali non hanno dubbi: fuori. Quindi - per loro - la rete andava annullata. E di sicuro la gara, ribadisco: vinta 3-1 dalla Juve, sarebbe stata sicuramente diversa.Spesso è lei a trarre in inganno e a far credere ciò che non è. Tipo stavolta,e invece sfiorava ancora la linea laterale.Maresca e i varisti l'hanno ragionata uguale, e allora apriti cielo. Ma l'infallibile VAR, quello voluto a furor di popolo per evitare errori come questo e soprattutto non favorire più nessuno (Juve in testa), adesso non va più bene? Non ci si fida più?e si lamentino con loro. Sempre però, non solo quando gioca la Juventus.Quanto poi all'arbitraggio di Maresca, qualcosa da ricriminare potrebbe avercelo anche la Juventus:Tutto normale? Non si è comunque registrata nessuna recriminazione da parte di Allegri o altri.. E chissà quante altre volte accadrà durante la stagione se la Juventus dovesse mai continuare a posizionarsi tra le prime posizioni dellaclassifica.