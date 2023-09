0 gol e 0 assist in 16 partite: questo l'incredibile dato negativo di Felipe Anderson contro la Juventus, riportato oggi dal Corriere dello Sport. I bianconeri sono la squadra affrontata più volte in carriera dall'attaccante della Lazio, che però non è mai riuscito a lasciare il segno nelle partite giocate né durante la sua prima esperienza in biancoceleste, né negli ultimi due anni.



Tra le big della Serie A Pipe non ha mai segnato neanche al Napoli, ma almeno contro i partenopei è riuscito a sfornare 5 assist in totale. Sabato il brasiliano sarà di nuovo in campo - come sempre accaduto con Sarri - e proverà a sfatare questo tabù.