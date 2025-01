Fofana salta Milan-Inter: giallo contro il Parma, scatta la squalifica

Getty Images

Un cartellino temuto, la rabbia immediata di Sergio Conceiçao e di San Siro:Un'assenza pesante, pesantissima per i rossoneri in vista della sfida di ritorno contro i rivali cittadini, viene meno il perno che ha retto il centrocampo dall'inizio della stagione.- Durante la partita con il Parma a San Siro, valida per la 22esima giornata di Serie A, il Milan gioca con la consapevolezza della rischiosa situazione di Fofana.

I tifosi speravano che il fatidico cartellino della squalifica arrivasse prima, contro il Cagliari per poter far rifiatare l'ex Monaco contro il Como e averlo riposato e sanato dalla Juventus in poi. Ciò non è accaduto e il giallo più pesante è arrivato nella partita peggiore., stoppando così sul nascere una potenziale occasione per gli emiliani. Il francese chiede immediatamente scusa sapendo di essere a rischio, ma questo non basta:. Giocatori del Milan e tifosi si infuriano, Fofana si dispera e Conceiçao prova a riportare la testa di tutti sulla gara.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- Quinto cartellino giallo in questa Serie A, scatta quindi inevitabile la squalifica per Fofana che, in programma domenica 2 febbraio alle ore 18. Conceiçao dovrà trovare soluzioni per sostituire l'ex Monaco, una missione non semplice vista l'importanza del giocatore negli equilibri del gioco del Milan.