Foggia-Audace Cerignola: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La tribolata stagione del, dopo il ko rimediato in extremis a Sorrento, è stata arricchita dalle dimissioni inattese di Eziolino Capuano. Il sostituto di Brambilla, nel dopogara, ha annunciato l'intenzione di rimettere il mandato alla società, chiamata ora a trovare un nuovo allenatore in vista del derby interno contro la lanciatissimaseconda in classifica (in panchina il tecnico della Primavera Lorenzo Catalano?).Incrocio tutto pugliese da seguire quello valido per la dodicesima giornata del Girone C di Serie C, coi rossoneri in piena zona Playout e gli ospiti invece partiti a razzo e subito dietro al Benevento capolista.

Data, orario, formazioni, copertura tv e diretta streaming di Foggia-Audace Cerignola, sono info disponibili in questa pagina.