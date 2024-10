Foggia, rabbia per il minuto di silenzio che la Lega non ha concesso dopo la morte dei tre giovani tifosi

Getty Images

Antonio, padre di Gaetano Gentile e ultrà di lunga data del Barletta, sta portando avanti unadeceduti in un incidente stradale nei minuti successivi al triplice fischio finale della gara di calcio di Lega Pro del 13 ottobre tra ile il club pugliese.Queste le parole del papà: "Mi chiedo, ma c'è un grado di importanza da tenere in considerazione anche per la morte? Al ministro Abodi è stato chiesto esplicitamente dai capi ultras di sospendere i campionati e di osservare un minuto di silenzio, la risposta che hanno ricevuto è stata. Ci ho provato ma mi è stato impedito. Da chi, mi chiedo? Chi decide se mio figlio e i suoi amici sono meno importanti di altri?"

Questo lo striscione esposto dagli ultras foggiani: 'Lega Italiana, nemmeno di fronte ad una tragedia avete mostrato compassione, il calcio per voi è un mezzo di ripartizione...Gli ultras tra loro hanno avuto solidarietà. Siete solo una vergogna senza dignità'