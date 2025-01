Foggia-Benevento: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La pesante sconfitta rimediata dalnel recupero di Potenza ha rimescolato completamente le carte in vetta al Girone C di Serie C (6 squadre in lizza per la promozione diretta): ecco perché, la trasferta di, per le Streghe diventa un crocevia da non poter fallire.La ventiquattresima giornata di campionato pone di fronte alla formazione di Auteri quella allenata da Zauri, tornata al successo nell'ultimo turno col Latina dopo 2 ko consecutivi e a cavallo tra sogno Playoff e spettro Playout.Tutto su Foggia-Benevento: data, orario, formazioni canale tv e dove vederla in streaming.

FOGGIA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING* Partita: Foggia-Benevento* Data: domenica 26 gennaio 2025* Orario: 15:00* Canale TV: Sky Sport Max (205), Sky Sport (251)* Streaming: NOW, Sky GoPROBABILI FORMAZIONIFOGGIA (4-2-3-1): Perina; Silvestro, Salines, Camigliano, Vezzoni; Tascone, Da Riva; Orlando, Emmausso, Zunno; Murano. All. Zauri.BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini, Tosca; Prisco, Viviani; Lamesta, Acampora, Manconi; Perlingieri. All. Auteri.

DOVE VEDERE FOGGIA-BENEVENTO IN TVFoggia-Benevento, in tv, sarà visibile su Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport (251).Foggia-Benevento sarà disponibile anche in diretta streaming su NOW e su Sky Go.