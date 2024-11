Perlingieri il "nuovo Immobile" che fa sognare Benevento: esordio con l'Italia di Corradi e Bonucci, Monza e Napoli in fila

L'inizio di stagione 2024/25 sicuramente non se lo dimenticheràcentravanti di "soli" 19 anni di proprietà del. Già nella scorsa stagione il bomber originario di Torre Annunziata era stato strappato alla formazione Primavera del club campano e in questa stagione ha iniziato alla grande la sua prima stagione a tutti gli effetti fra i professionisti in Serie C. Prestazioni al top che gli sono valsi anche la prima chiamata assoluta della sua carriere con le nazionali azzurre e che, ovviamente, non si è lasciato scappare attirando su di sè l'attenzione di tantissimi scout e osservatori anche in ottica calciomercato.

Originario di Torre Annunziata, muove i primi passi nella. Quella fu un'estate in cui risuonarono le sirene di diversi top club come Napoli, Roma e non solo, ma lui scelse di rimanere legato alla sua terra assecondando la corte del Benevento che lo aggrega fin da subito alla formazione Under 17. Attaccante molto rapido e bravo a sfruttare gli spazi e la profondità, per molti ricorda colui che dalla sua città, Torre Annunziata, è diventato grande a livello europeo, quel Ciro Immobile che con la maglia Azzurra ha anche vinto l'ultimo Europeo 2021 alzato al cielo dalla nostra Nazionale.

E proprio la maglia della nazionale, seppur soltanto quella, è stato il sogno che Perlingieri ha coronato in questa ultima sosta. Il tecnico federalelo ha convocato per le partite contro Polonia e Romania. EDi lui Corradi e(entrato di recente nello staff della Nazionale) parlano un gran bene sottolineando soprattutto l'educazione con cui si è inserito nel gruppo: "È stato l'unico, cantando la canzone di "iniziazione" ad essersi tolto le scarpe per salire sulla sedia. Un comportamento che si vede poche volte e che fa capire come il ragazzo abbia valori sani dietro di sé".

, fisicamente non altissimo ma bravo all'occorrenza anche a fare a "sportellate" con i difensori, come detto adora attaccare in velocità l'area di rigore ed è da lì, oltre che dal suoche stanno arrivando le gioie più grandi di questa breve carriera. In stagione, nonostante la giovanissima età,in cui, comunque il Benevento sta volando al primo posto.uest'estate il Benevento ha scelto di blindarlo facendogli. Perlingieri, che ha scelto per l'occasione il suo prima agente, non sta però passando inosservato e in vista della prossima stagione ci sono giàche si sono messe in prima fila per lui. La stagione è lunga, la crescità che dovrà fare fra i professionisti lo è altrettanto. Per il mercato oggi c'è tempo, il Benevento si coccola uno dei suoi talenti più lucenti.