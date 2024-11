Foggia-Casertana: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Entrambe protagoniste di una prima parte di stagione fin qui deludente,si sfidano nella quindicesima giornata del Girone C di Serie C nel tentativo di raddrizzare le rispettive classifiche.Satanelli e Falchetti divise da un punto (a quota 13 e 14) e con lo spettro della zona Playout dietro l'angolo: i rossoneri, reduci dall'arrivo in panchina di Zauri, nell'ultimo turno hanno ritrovato morale grazie al successo di misura ottenuto contro la Juve Next Gen; la squadra di Iori, invece, ha inanellato il terzo pareggio di fila con lo 0-0 col Monopoli e non vince da 4 giornate.

Tutto su Foggia-Casertana: data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming del match.Foggia-Casertana sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 252).Foggia-Casertana sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.