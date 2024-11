Foggia: contattato Giuseppe Di Bari per il ruolo di ds, sarebbe un ritorno

un' ora fa



Dopo le dimissioni di Domenico Roma in seguito al pessimo inizio di stagione nel Girone C di Serie C, il presidente del Foggia, Nicola Canonico, è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo.



IL RITORNO? - Il patron dei rossoneri avrebbe contattato Giuseppe Di Bari, già ds dei satanelli nel 2013 e nel 2017. L'ex Juve Stabia e Crotone è uno dei profili più apprezzati da parte di Canonico e sono attesi ulteriori sviluppi nelle prossime ore.