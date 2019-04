Il tecnico del Foggia Gianluca Grassadonia ha parlato alla vigilia della sfida interna contro lo Spezia: “Non sono soddisfatto, c’è da fare di più e non possiamo appellarci ai gravi errori evidentissimi che ci sono stati. Dobbiamo crescere nei particolari ed essere più smaliziati anche perché il tempo è sempre meno. Mancano sette partite e quella più importante è quella di domani e dobbiamo vincerla. Dobbiamo giocare 100 minuti compatti, da squadra, servono cuore e nervi saldi, ci sarà grande dispendio di energie per via dell'avversario che andiamo ad affrontare, una squadra forte, di grande qualità e velocità, bisogna gestire la partita in maniera perfetta".