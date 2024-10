Fonseca: "Leao, Theo e Gabbia titolari contro il Bruges, vi svelo l'intero undici. Abraham fuori. Milan più importante di tutti"

Redazione Calciomercato

L'allenatore del, Paulo, ha presentato in conferenza la sfida di domani pomeriggio contro il Club Brugge, valida per la terza giornata in Champions League.Queste le parole ai microfoni di Sky:"Speriamo sia tornato il sole. Le vittorie portano fiducia, portano un'atmosfera più positiva. Vogliamo continuare così, quindi dobbiamo vincere anche domani"."Domani non è decisiva ma è molto importante visto che siamo a zero punti. Sarà una gara difficile, loro sono una squadra di qualità, ma noi dobbiamo vincere".

"Sono molto soddisfatto, ma questa deve essere la normalità. Dobbiamo giocare sempre con questa cattiveria, solo così possiamo vincere le partite"."Io faccio delle scelte per far vincere il Milan. Sarà sempre così, il Milan è più importante di Fonseca e di ogni giocatore. Io devo fare tutto quello che posso per far vincere il Milan"."Leao giocherà dal primo minuto. Gabbia si è allenato, sta bene, è un possibilità per domani. Abraham non ci sarà, vediamo se recupererà per Bologna".

"Non abbiamo avuto molto tempo per allenarci. Ci stiamo allenando bene, abbiamo giocato pochi giorni fa, ma vedo una squadra concentrata e applicata in allenamento".Queste le parole in conferenza stampa:"La Champions è una competizione diversa, abbiamo iniziato contro due tra le squadre più forti d'Europa in questo momento. Sono state due partite diverse, difficoltà col Liverpool e qualità col Bayer Leverkusen, anche se non abbiamo vinto. Il Bruges è una squadra che gioca bene, ma noi dobbiamo crescere e vincere, per continuare la competizione. Non è decisiva ma è importante".

"Leao e Theo? Mi aspetto il massimo, come da tutti, per vincere. Credo in questo""Contro l'Udinese ho visto cose belle per 30 minuti, mi aspettavo più continuità ma col rosso di Reijnders è stato difficile. una squadra si forma non solo con la tattica, sto vedendo un cambiamento e una crescita importante di spirito di gruppo. Quello che voglio è che questo atteggiamento sia una normalità, per costruire altre cose. Noi dobbiamo essere sempre così, dopo possiamo crescere per le altre cose""Rosa corta in attacco? Sono molto soddisfatto dai giocatori che ho. Abraham e Jovic fuori non è una situazione normale, in più c'è Camarda. Non penso che in questa posizione avremo bisogno di innesti".

"Gabbia si è allenato, giocherà domani. E' importante avere tutti i calciatori disponibili per queste sette partite, credo in tutti e tutti possono essere importanti"."Okafor è stato importante con l'Udinese, così come Chukwueze. Hanno bisogno di fiducia, hanno giocato bene. Per me è importante avere giocatori dello stesso livello, sono rimasto soddisfatto perché questi giocatori hanno dimostrato che possiamo contare su di loro per giocare"."I trascinatori? Tutti hanno lavorato tanto, Fofana e Pulisic hanno fatto tanto ma anche gli altri, compresi i subentrati. E' importante il feeling che danno alla squadra"

"L'obiettivo in Champions? Non penso al futuro a lungo termine, penso alla prossima partita. Non dobbiamo fare grandi conti per il futuro, abbiamo tante partite adesso e dobbiamo pensare partita per partita""Capitani? La scelta di Maignan non ha nessun legame con quello che è successo con la nazionale francese, penso che Mike sia uno dei leader del gruppo, E' uno dei giocatori che ho aggiunto agli altri per essere capitano"."Cambio di atteggiamento? Il gruppo ha risposto bene, si è allenato bene. E' più difficile valutare perché non abbiamo grande tempo per allenarci, ma le sensazioni sono positive"

"Le tante ammonizioni ed espulsioni? Come allenatore non posso dire che i miei giocatori fanno fallo (ride, ndr). Devo difendere sempre il gioco, il calcio, dobbiamo giocare. Sanno però quello di cui abbiamo parlato in questi giorni. Siamo un po' "santi", dobbiamo essere di più quello che siamo: Diavolo. Dobbiamo migliorare anche in questo, e per me migliorare è fare i falli che c'è bisogno di fare. Ovviamente senza violenza, non è bello. Ma dobbiamo essere intelligenti"."Theo capitano? Non ho deciso, ci devo pensare oggi. Theo è una possibilità. Lui sta bene, si è allenato bene in questi giorni, anche oggi. Sta bene, Theo è un calciatore con grande esperienza e sta bene".

"Il Bruges ha grande qualità offensiva, bisogna difendere bene perché hanno grande qualità. Col Dortmund hanno perso ma hanno dominato, bisogna essere molto concentrati. Come il derby? No, è diverso"."Pavlovic? E' un modo di giocare diverso da quello che aveva nel Salisburgo. Nelle prime partite ha fatto cose bene e altre da migliorare in fase difensiva, abbiamo lavorato e contro l'Udinese ha avuto una crescita che lo ha reso più equilibrato. Lui è fisico, vuole sempre anticipare ma noi vogliamo un difensore con più equilibrio, ha ancora bisogna di crescere. Ha fatto bene, ma non ha fatto una partita senza errori"

"Chuwkueze titolare? Giocano Maignan, Emerson, Gabbia, Tomori, Theo, Fofana, Loftus Cheek, Reijnders, Leao, Pulisic, Morata""Si può migliorare in tutto, compreso il modo diverso di giocare in difesa. Oggi siamo corti e occupiamo in maniera razionale il campo, non è stato facile cambiare questo quando avevano sempre riferimenti individuali. Il rosso a Reijnders? C'è stato un cambio programmato tra lui e Terracciano, Pavlovic è stato attratto dall'attaccante. Il problema è che se l'attaccante riceve palla noi abbiamo comunque quattro difensori pronti a intervenire, non dobbiamo farci attrarre"

"Oggi il calcio deve essere box to box per tutti. Deve essere così per ognuno. Leao box to box? Non voglio dire niente (ride, ndr)..."