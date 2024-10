Milan, la rifinitura verso il Bruges: Abraham out, Gabbia in dubbio. Leao torna titolare

Il Milan si è allenato questa mattina in quel di Milanello per preparare la sfida di Champions League di domani sera a San Siro contro il Club Bruges. Fonseca é consapevole che quello contro i belgi sarà un appuntamento da non fallire, conta solo la vittoria se si vuole provare a passare il turno. Il gruppo rossonero è sceso in campo con il morale abbastanza alto per l’ottimo successo ottenuto contro l’Udinese al termine di una prestazione da squadra.



DIVERSI INDISPONIBILI - Alla seduta non hanno preso parte Tammy Abraham, out per il problema alla spalla rimediato contro l’Udinese, e, almeno inizialmente, anche Matteo Gabbia oltre agli infortunati di lungo corso come Florenzi e Bennacer. Non recupererà per la sfida di Champions League il capitano Calabria, mentre l’assenza di Jovic pesa poco perché il serbo era già comunque indisponibile perché non inserito in lista Champions.

LEAO TITOLARE - Contro il Bruges torna la Theao. La corsia mancina sarà formata da Theo Hernández e Rafa Leao. La prima alternativa a Morata sarà Francesco Camarda, che oggi si è allenato con il gruppo della prima squadra. Fikayo Tomori è in buone condizioni di forma e sarà titolare con uno tra Thiaw e Pavlovic.