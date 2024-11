Fonseca polemico con la Spagna su Morata: "Deve fermarsi 10 giorni è il protocollo"

Getty Images

L'allenatore del, Paulo, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro il Cagliari in programma domani, sabato 9 novembre, dell'infortunio occorso ad Alvaro Morata che, in seguito a uno scontro in allenamento con Pavlovic è finito all'ospedale entrando nel cosiddetto "concussion protocol" ovvero quel protocollo di protezione per i colpi subiti alla testa. E nel rispondere alle domande l'allenatore portoghese non ha risparmiato una frecciata polemica nei confronti della Spagna che ha convocato il giocatore per i prossimi impegni di Nations League.

Morata è finito all'ospedale per controlli alla testa in seguito ad uno scontro aerero con Pavlovic e Fonseca ha spiegato la dinamica anche con una mimica delle mani, in conferenza: "È stata una situazione strana. Ha avuto uno scontro con Pavlovic (ha mostrato le due mani chiuse a pugno che cozzavano l'una con l'altra ndr.). In un primo momento non pensavo fosse un problema come questo. Sta bene, ma non è pronto e non può giocare domani"."Il ct della Spagna ha detto che Morata giocherà sicuramente la prima o la seconda partita con la Nazionale? Non so come abbia potuto dire queste cose.Ho l'indicazione medica che il giocatore per 10 giorni deve fermarsi., non so come possa dire queste cose".

Dopo una contusione alla testa il giocatore deve fermarsi 10 giorni. Ho l'indicazione che il giocatore per 10 giorni deve fermarsi. È il protocollo, non è un'opzione, non so come possa dire questo"