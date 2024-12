Milan, sotto l'albero un Tonali e Parisi come vice-Theo Hernandez

il panettone alla fine l'ha mangiato. L'allenatore delha sicuramente vissuto una prima parte di stagione sulle montagne russe, finendo a rischio in più occasioni, prendendosi lui diversi rischi nella gestione di elementi importantissimi della rosa come Leao e Theo Hernandez, ma arrivando alla mini-sosta natalizia ancora in sella alla panchina di una squadra che però, nel prossimo mercato, dovrà per forza essere rinforzata per poter continuare a competere su più fronti e per provare la rincorsa alle posizioni che valgono la lotta scudetto annunciato come obiettivo a inizio stagione.

Il sogno di tutti i tifosi rossoneri è oggi più che mai difficile da realizzare, ma la necessità più importante emersa in questo inizio di annata è quella di inserire in rosa "" se non proprio il grande ex-mai dimenticato. Oggi il Newcastle non apre all'addio e quindi il lavoro di Moncada e Ibrahimovic si sta concentrando sulla ricerca di alternative credibil, ovvero un centrocampista in grado sia di fare da schermo davanti alla difesa (alternandosi con Fofana) sia di essere parte attiva nella transizione offensiva. I nomi più caldi sono quelli di Redadel Verona, di Mortendel Genoa e del sempre-verde Carneyancora in uscita dal Chelsea e già trattato in passato.

L'altro vuoto pneumatico della rosa oggi a disposizione di fonseca rimane quello rappresentato dalla fascia sinistra difensiva dove Jimenez oggi sta coprendo il vuoto che esiste alle spalle del deludente Theo Hernandez. Per questo, considerando anche come Terracciano sia adattato nel ruolo e come la pressione sul terzino ex-Real Madrid non possa essere eccessiva, il Milan si sta muovendo su profili italiani e già affermati per inserire nelle compresse liste un altro vice-Theo. Fabianoin uscita dalla Fiorentina è un nome caldo, così come lo è il compagno in viola Cristiano(non la prima scelta per età) o Giuseppedell'Empoli.

I sogni di rinforzare ulteriormente l'attacco almeno per ora, non saranno ascoltati anche perché Morata e Abraham sono ritenuti sufficienti fino a fine stagione anche in caso di addio di Jovic e sulla trequarti se non esce nessuno non entra nessuno,compreso. Tutti i discorsi saranno quindi rimandati alla prossima estate, sarà Fonseca a doversi guadagnare la possibilità di chiedere altri regali