Fontana, pres. Lombardia: "De Ketelaere sembra Pelè, ma il Milan coi suoi soldi ha preso Emerson Royal..."

AFP via Getty Images

Il belga, arrivato a Milano due anni fa dal Club Brugge ma mai esploso in rossonero sotto la guida tecnica di Stefano Pioli, è stato ceduto in prestito e poi riscattato dall', dove si sta mettendo in mostra come uno dei giocatori più impattanti tra gol e assist della squadra di Gasperini in Serie A e prima in Europa League e poi in Champions League.Il presidente della Regione Lombardia,, è notoriamente un tifoso del Diavolo, e oggi, secondo quanto riportato da Sportface, era presente ad un evento organizzato all'università IULM a margine del quale ha pronunciato queste brevi ma significative parole:

Due gol e tre assist nella gara di Champions League contro gli svizzeri dello Young Boys per CDK,E alcuni tifosi milanisti, ammirandone le giocate, si chiedono se avrebbe potuto maturare in maniera simile anche a San Siro, con un po' di pazienza in più.