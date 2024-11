Milan, genesi delle amnesie in difesa: da Parma a Bratislava, l'analisi di tutti gli errori della stagione

31/08/24 – Lazio-Milan 2-2, problemi di reparto

Passano le settimane, ma non cambia la sostanza: il Milan non esce da una spirale negativa di errori difensivi. A preoccupare, questa volta, tuttavia, è che più che individuali, contro la Lazio iniziarono a emergere i primi problemi di reparto. Partiamo dalla rete di Dia: Chukwueze sulla destra si lascia infilare dalla combinazione fra Nuno Tavares e Zaccagni, Emerson Royal non accorcia né indietreggia per correre insieme all’avversario e viene superato. Ma lì accade il patatrac: Tomori non chiude l’unica linea di passaggio presente e Pavlovic si lascia anticipare. Non benissimo. Ancora peggio sul gol di Castellanos: Fofana non nota il movimento alle sue spalle di Dia, Tomori esce con troppa foga su Nuno Tavares e Pavlovic non accorcia per dare copertura. Risultato? Nuno Tavares è libero di pensare e ideare la traiettoria del traversone e il Taty insacca con pochi complimenti. Due errori di reparto che nascono da una confusione generale nella distanza fra le linee e da una mancanza di omogeneità nelle strategie difensive.