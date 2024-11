De Ketelaere da record: oggi sarebbe da Milan, ma l'affare l'ha fatto l'Atalanta

E pensare cheè la cosa che gli è riuscita peggio in quei quaranta minuti. Per questo nella ripresa decide di mettersi in proprio, dribblare come solo lui sa fare e andarsi a prendere il premio della cinquina. Gasperini temeva il cambio di superficie sul sintetico di Berna, dimenticando che, vanno a prendersi la palla di diritto e di rovescio, sotto rete e lungolinea, e chiudono i set 6-1. Ildagli atalantini.il biondino belga non smette mai di prendersi la sua rivincita sul passato rossonero. Guardando dall’alto in basso chi, senza di lui, è sotto in entrambe le classifiche, Champions e campionato.

De Ketelaere è da record:Implacabile, tanto che nessuno si è accorto dell’assenza del goleador della finale europea, Lookman, che si concede il lusso di riposare 90 minuti. L’Atalanta lo può fare grazie al ‘tutto area’ De Ketelaere, che spazia dalla destra alla sinistra, poi si presenta a von Ballmoos sotto rete, ma arretra anche al limite per riprendersi palla e far ripartire i compagni.che lasciano a bocca aperta anche i ‘giovani ragazzi’ nelle curve giallonere.

Dietro la sua rinascita ci sono tante cose. C’è un ambiente che l’ha sempre caricato e spronato, senza dargli limiti temporali,, così rare nelle big del calcio di oggi da tutto e subito. C’è una squadra che si muove in sincronia, senza egoismo,nelle scelte della vigilia, in cui tutti si sentono titolari e attaccanti al tempo stesso. A Bergamo si studia ogni pedina, personalizzando il percorso di crescita di ognuno.: la sua arma è la duttilità, la capacità di vedere spazi dove non ci sono, il coraggio di buttarsi, l’intelligenza delle intuizioni, la velocità della corsa da un lato all’altro del campo., imbrogliandolo in una sola posizione.Ma il belga è un uomo da palcoscenico. Oggi, del suo periodo al Milan, gli è rimasto solo lo

Adesso, con questi numeri,I rossoneri ci hanno perso, anche a livello economico. Anzi, soprattutto. Nell’estate del 2022 la dirigenza rossonera avevaAlla fine, l’accordo era stato raggiunto a fatica con un costo del trasferimento di, e perfino una percentuale sul margine della rivendita a favore del Bruges. Cun lunghissimo braccio di ferro tra Paolo Maldini e Ricky Massara contro Vincent Mannaert, uomo mercato del Bruges.: gli ha caricato sulle spalle i 35 milioni spesi e l’ha trincerato sulla trequarti, per poi attaccarloper rendimenti sottotono. Lui, che pur di andare al Milan aveva detto no al Leeds. Soffocato e stretto, il belga è incappato così in una profezia che si autoavvera. E un anno dopo ne approfitta l'Atalanta, entrando in gioco con le parole giuste.e lo convince. Un affare anche per la formula: prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22, più 4 di bonus.e di riprendere la spesa con gli interessi. Ora il giovane classe 2001 CDK, che all’Atalanta ha già collezionato

L’Atalanta aveva ottenuto di posticipare la formalizzazione dell'affare,grazie all'inserimento delle condizioni per l'obbligo di riscatto dopo la prossima sessione di mercato di gennaio. Ovvero,, indipendentemente dalla presenza del giocatore in campo. De Ketelaere sarà ufficialmente un giocatore dell'Atalanta, ma solo: i bergamaschi hanno così assicurato la continuità del giocatore nel suo organico, rinviando l'esborso definitivo beneficiando già, potenzialmente, di un guadagno di