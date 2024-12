Ghisolfi sbotta: "Spudorati, rispetto per la Roma! Sette errori arbitrali acclarati, Conte ha ragione sul Var"

, riconosciuti dalle principali testate nazionali e dalle moviole televisive". Inizia così il duro sfogo del ds della, Florent, che sulle pagine del Corriere dello Sport si fa portavoce della rabbia della proprietà Friedkin nei confronti della classe arbitrale italiana."In nessuna delle sette occasioni l’arbitro ha fatto ricorso alla verifica video. Se gli episodi fossero stati rivisti dal Var quasi certamente i risultati finali sarebbero stati altri. Una sola volta la Roma ha voluto manifestare il proprio disappunto, nel post-partita di Monza dove il danno era stato evidentissimo e dove lo stesso Monza aveva alzato la temperatura criticando la scelta di un arbitro di Roma".

- "Nella sostanza, certo. Non accettiamo più questo genere di errori e chiediamo di essere rispettati dalla classe arbitrale e dalle istituzioni, soprattutto in un periodo storico in cui le eventuali sviste possono essere “sanate” dalla tecnologia. Vogliamo giocare il calcio del nostro tempo, non quello della soggettività assoluta, e riteniamo che il protocollo debba essere aggiornato e reso inattaccabile. Sottolineo anche che la Roma è sempre stata collaborativa con l’AIA e il designatore Rocchi, anche negli incontri abituali che si tengono annualmente. Abbiamo cercato di ascoltare le loro ragioni, pur non condividendo alcune prese di posizione pubbliche, mai censurate dallo stesso organismo".

"Spudorati. Penso a quando alcuni addetti ai lavori dichiaravano pubblicamente che arbitrare all’Olimpico, in uno stadio sempre pieno, non aiutasse il direttore di gara. Io sono arrivato da pochi mesi, ma mi sono fatto un ripasso della gestione americana. Ci preoccupiamo solo di noi stessi e speriamo che, essendo buoni, bravi e spesso silenziosi, qualcuno non si diverta mettendoci i piedi in testa... La società ritiene di dover tutelare la propria immagine e quella dei propri tesserati salvaguardando gli interessi dei tifosi, che sono sempre in prima linea e riempiono l’Olimpico. Errori e disfunzioni arbitrali di questa portata rischiano di compromettere una stagione intera e di produrre un grave danno economico. Porto un esempio che i romanisti non hanno mai dimenticato:. Col tempo ha maturato la consapevolezza che il silenzio, la misura e l’eleganza non sempre paghino. Senza quell’errore la Roma avrebbe probabilmente un titolo europeo in più, e sarebbe stata la prima Europa League della sua storia, avrebbe disputato la finale di Supercoppa Europea e, soprattutto, sarebbe tornata in Champions, con introiti economici senza dubbio superiori rispetto a quelli garantiti dall’Europa League ’23-24".

- "Torneranno presto a Roma, hanno scelto di lottare. Ranieri ha portato una boccata d'ossigeno. Dan e Ryan non hanno paura del dissenso e sanno assumersi le loro responsabilità. Non hanno gradito, ci mancherebbe... L’intenzione è quella di migliorare la squadra già a gennaio, i vincoli del settlement agreement non sono più così penalizzanti. Credo che già in estate si fosse capito"."Giallo il primo fallo su Celik e rosso diretto, non secondo giallo, su Svilar. La Roma ha sempre rispettato gli arbitri e le istituzioni, ma non è stata ripagata con la stessa moneta. Come la prenderà la classe arbitrale? Bene, se capirà che la Roma chiede esclusivamente equità, uniformità, giustizia, più Var".