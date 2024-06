Getty e Calciomercato.com

è sempre più vicino e c'è grande curiosità per scoprire le 24 formazioni che scenderanno in campo nei prossimi Europei, tra conferme e possibili sorprese.Archiviato il campionato e viste le ultime amichevoli di preparazione (per l'Italia di Luciano Spalletti il pareggio con la Turchia e la vittoria di misura sulla Bosnia), scocca l'ora delle Nazionali che saranno impegnate nella massima competizione continentale, al via in Germania venerdì 14 giugno 2024 con la partita inaugurale tra i tedeschi padroni di casa e la Scozia all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Chi scenderà in campo a Euro 2024? Scopriamo insieme le formazioni tipo delle 24 Nazionali qualificate

Gli Europei dureranno esattamente un mese e si concluderanno domenica 14 luglio 2024, giorno della finalissima a Berlino.