Lewis Hamilton su Mercedes conquista il Gran Premio di Ungheria, dodicesimo atto del Mondiale 2018 di Formula 1. Completano il podio Vettel e Raikkonen. Con questo, sesto, successo Lewis scrive un nuovo record sul circuito di Hungaroring: secondo Michael Schumacher, a quota quattro. Nella generale Vettel dista di 24 punti.



VERSTAPPEN SI 'BRUCIA' - Scatta il semaforo verde, Hamilton ha un buono spunto, Vettel infila Raikkonen ed attacca Bottas, ma rimane dietro. A differenza degli altri piloti, che girano con gomme ultrasoft, Seb impiega le soft. Verstappen guadagna due posizioni ed è quinto, mentre Ricciardo scende quindicesimo. Corre appena due giri Leclerc, tradito dalla meccanica. Ne passano quattro e, ancora per un guasto tecnico Verstappen deve ritirarsi. Virtual Safety Car e Daniel Ricciardo inizia la rimonta. Gira velocissimo Hamilton, avanti addirittura di cinque secondi su Bottas, che Vettel non lascia scappare.



DUELLO TUTTO FINLANDESE - Dopo 15 tornate Raikkonen ricorre al pit stop, dopo 17 Bottas. Emozioni le offre Ricciardo: pilota dopo pilota si porta a ridosso dei primi. Lento invece Bottas, su gomma gialla, optate da Hamilton al ventiseiesimo giro. È gara aperta: Vettel, nonostante le gomme usurate, gira più veloce, primo della classe con 14 secondi sul suo diretto rivale. Ricciardo guadagna la quinta piazza, Raikkonen ingaggia con Bottas una serrata battaglia. A metà gara Vettel comanda su Hamilton, poi Bottas, Raikkonen, Ricciardo, Gasly, Alonso, Vandoorne, Magnussen e Ocon. Tra il 39esimo e il 40esimo giro entrambe le Ferrari entrano nel pit. Lunga sosta per Vettel, tant’è che esce dietro Bottas. Soltanto al 43esimo giro Ricciardo mette le viola, proprio come Vettel. Intanto Vandoorne saluta.



L'ULTIMA PAROLA E' DI HAMILTON - Ancora Virtual Safety Car, i meccanici Mercedes escono, ma Bottas cambia idea e continua sulle stesse gomme. Non ha nemmeno un secondo di vantaggio rispetto a Vettel, testa a testa in cui si inserisce Raikkonen, davanti Hamilton agisce indisturbato. Quando mancano 5 giri Vettel tira fuori gli artigli e supera Bottas, sale terzo Raikkonen. E Ricciardo arriva di gran carriera. Valtteri va lungo, lo spinge fuori, ma l'australiano rientra. E, proprio allo scorrere dei titoli di coda, lo sorpassa. Ma questo è il pomeriggio di Hamilton, sempre più leader.