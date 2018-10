, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2018 che si è disputato. Ad affiancarlo in prima fila Raikkonen, poi Bottas, Ricciardo e Vettel, retrocesso di tre posizioni per non aver rallentato in regime di bandiera rossa nelle libere disputate venerdì.Dopo un avvio complicato, la Ferrari torna ai suoi livelli. Tra i piloti top c’è parecchio equilibrio. Vettel, Raikkonen e Hamilton sono racchiusi in 73 millesimi. Alla Q1 le Mercedes mostrano una marcia in più: Hamilton conduce su Bottas, Vettel, Raikkonen, Ricciardo e Verstappen. Proprio “Crazy” Max si ritrova con la sospensione posteriore destra rotta e deve quindi rientrare ai box. Per sostituirlo in tempo utile gli ingegneri Red Bull devono ricorrere agli straordinari. Sfiora l’estromissione immediata Leclerc, ma riesce a mettersi in salvo. Non vale lo stesso per il compagno di scuderia Ericsson, escluso con Alonso, Sirotkin, Stroll e Vandoorne.In Q2 provano a qualificarsi con gomma rossa le Mercedes, stessa strategia per Vettel, mentre Raikkonen punta sulla ultrasoft.Ed è Kimi a comandare con 1:32.884, nuovo record su pista. Subito dietro, Vettel è avanti di mezzo secondo su Hamilton. Non girano nemmeno Verstappen, Gasly e Hartley: a loro si aggiungono, nella lista degli esclusi, Sainz e Magnussen. Straordinario Leclerc, sesto. Alla Q3 è tripudio di giri velocissimi: Bottas lima il record appena registrato da Raikkonen, di rimando Hamilton fa ancora meglio. Vettel sale secondo, Raikkonen, con un brutto ultimo settore, non va oltre alla quarta piazza. Nell’ultimo giro il finlandese della Ferrari passa in testa, ma Hamilton riprende subito la posizione. Per 61 millesimi il britannico brucia Vettel, che domani partirà quinto.