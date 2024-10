Getty Images

Forte tensione Roma: Juric cambia Cristante e Mancini, ma non tornano in panchina dopo l'intervallo

Redazione CM

un minuto fa



Il clima è rovente in casa Roma. Al malcontento che sta permeando l'ambiente giallorosso negli ultimi tempi, alimentato dai risultati poco soddisfacenti messi in fila dopo l'arrivo di Ivan Juric sulla panchina della Roma, si aggiunge la forte delusione consumata sul campo di Firenze. Ben 5 reti subite e una prestazione arrendevole che evidenzia non solo le difficoltà di questa Roma, ma anche il feeling mai sbocciato tra il nuovo tecnico e la squadra. A rendere la situazione ancora più tesa, le recenti tensioni interne che emergono dalla sfida di questa sera.



NON RIENTRATI IN PANCHINA - In particolare, come riportato da Dazn, a fare scalpore è la presa di posizione di alcuni giocatori, che - sostituiti in fretta da Juric - non sono tornati in panchina con i compagni dopo l'intervallo. Si tratta nello specifico Bryan Cristante, tolto insieme a Angelino per scelta tecnica dopo soli 30 minuti di gioco, ma anche di Gianluca Mancini, sostituito all'intervallo da Tommaso Baldanzi. Se le dinamiche che hanno portato a questo mancato rientro in campo sono tutte da verificare, questo episodio suona come ennesimo indizio a sostegno della tesi di chi parla di quello tra Roma e Juric come di un matrimonio destinato a non durare ancora a lungo.