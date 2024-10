Roma, esordio amaro per Hummels: entra e fa autogol dopo 4'

Prima il tanto atteso esordio in Serie A, dopo sette panchine consecutive, e poi un clamoroso. Entrato al 67esimo della ripresa al posto di Paulo Dybala, per dare maggior equilibrio alla squadra dopo l'espulsione per doppio giallo rimediata da Hermoso, il centrale tedesco è stato protagonista di una clamorosa autorete.- Al minuto 71, sul risultato di 4-1 in favore della Fiorentina, i Viola battono il calcio d'angolo con Adli secondo palo, colpo di testa di Kouame e tentativo maldestro del difensore ex Borussia Dortmund che mette fuori causa Svilar.

- Dopo la sfida contro la Dinamo Kiev, il tecnico della Roma Ivan Juric aveva parlato così della posizione di Hummels: "Se non ha giocato è colpa mia, non sua. È un professionista esemplare e non sbaglia mai atteggiamento in allenamento. Ma per il momento Ndicka sta facendo bene e io lo vedo in quella posizione. Arriverà il suo momento e ci darà una mano".