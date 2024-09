AFP via Getty Images

Francia-Belgio: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Redazione CM

42 minuti fa



Seconda giornata della fase a gironi di UEFA Nations League: la Francia cerca il riscatto contro il Belgio.



I Bleus di Didier Deschamps vogliono dimenticare la brutta sconfitta interna contro l'Italia nella gara d'esordio al Parco dei Principi (1-3) e rilanciarsi in classifica nel gruppo 2.



Se la vedono con i Diavoli Rossi di Domenico Tedesco, che invece hanno battuto nettamente Israele (3-1) nel primo turno.



Il bilancio nelle gare ufficiali è in favore del Belgio: 30 vittorie contro le 27 della Francia, sono 19 i pareggi tra le due nazionali.



Tutte le informazioni su Francia-Belgio: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.