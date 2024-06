Francia, come sta Mbappé? Le condizioni di Theo Hernandez e Giroud

AFP via Getty Images

regolarmente in campo. La notizia è che l’attaccante del Real Madrid si è allenato oggi a Paderborn in vista della sfida contro l’Olanda, gara valida per il secondo turno della fase a gironi di Euro 2024. Dopo l’infortunio accusato nel finale del match d’esordio contro la Svizzera, con la frattura al setto nasale, il classe 1998 si è allenato a parte, con un preparatore atletico. Come si evince dal video pubblicato dai canali ufficiali della Federcalcio della Francia, Mbappé era provvisto di una vistosa benda sul volto.

Lavoro differenziato per William Saliba, che ha corso in compagnia di un fisioterapista a causa di un "dolore non preoccupante alla caviglia destra" , come si legge sul sito della federazione francese. Per Dayot Upamecano, invece, “piccolo stiramento non grave al polpaccio sinistro".Theo Hernandez soffre di un “dolore al muscolo delle natiche”. Per il terzino del Milan allenamento con cyclette e terapie. Infine Olivier Giroud, alle prese con un problema agli adduttori, ha svolto una parte della seduta in gruppo e una parte differenziata.