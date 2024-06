Getty Images

Francia con Mbappè in dubbio, ma i bookie non si spaventano: contro l'Olanda Inter e Milan protagoniste, quote da gol per Thuram e Giroud

33 minuti fa

Informazioni al consumatore sull'offerta degli operatori Promozioni soggette a termini e condizioni.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

Nella sfida di domani sera alla Red Bull Arena di Lipsia, Olanda e Francia si giocano il primo posto nel Gruppo D e la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024. I transalpini dovranno molto probabilmente rinunciare a Mbappè, dopo l'infortunio al naso contro l'Austria. Senza la sua stella più luminosa, Deschamps dovrebbe affidarsi all'interista Marcus Thuram, offerto in gol a 3,25, ma con la probabile assenza di Mbappé potrebbe trovare spazio anche l'ex Milan Olivier Giroud, in lavagna per una rete a 2.80.



Nonostante la possibile assenza del nuovo acquisto del Real Madrid, i bookmaker hanno fiducia nei Bleus: il successo francese è infatti proposto a 2,28 su 888sport e a 2,30. Se il pareggio paga 3,30, il colpo degli Orange – che non battono i galletti dal 2018 in Nations League – vale 3,50 volte la posta.



L'Under – che ha prevalso solo una volta negli ultimi cinque precedenti – è in vantaggio, a 1,81, sull'Over, indicato a 1,95. Fra i risultati diretti in pole, in lavagna, l'1-1 a 5,75, seguito dallo 0-1 francese a 8 e dall'1-2, esito dell'ultimo scontro diretto nel girone di qualificazione all'Europeo. L'1-0 per i ragazzi di Koeman si gioca invece a 10.