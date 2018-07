Olivier Giroud, attaccante della Francia, ha parlato al termine della partita vinta dai transalpini contro l'Uruguay, che è valsa loro la semifinale del Mondiale.



Queste le sue dichiarazioni: "Mi piacerebbe sicuramente segnare. Il mio turno arriverà martedì o nella finale. Non mi preoccupo, avrò l'opportunità di mettere a segno un gol. Se vinceremo e non segnerò, non avrò nulla da fare. Sarò campione del mondo, non importa il resto e questo sarebbe il mio più grande orgoglio".