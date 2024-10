Francia, i convocati di Deschamps: 6 "italiani" e non c'è Mbappé. Deschamps: "Kalulu? La Juve un bene. Pavard? Gioca poco"

AFP via Getty Images

Il Commissario Tecnico della Francia,, ha diramato oggi la lista dei convocati per le prossime due partite di Nations League che vedranno la formazione francese sfidareil 10 ottobre alle 20.45 in campo neutro a Budapest e successivamente il, il 14 ottobre alle 20.45 sempre in trasferta a Bruxelles.Confermata l'assenza di Antoine, che si è ritirato dalla nazionale, ma anche di Kylian. Non c'è in lista il difensore dell'Intere neanche l'attaccante dell'Udinese FlorianCi sono invece 6 "italiani":

Portieri: Maignan, Samba, Areola.Difensori: Clauss, Digne, W. Fofana, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, UpamecanoCentrocampisti: Camavinga, Fofana, Guendouzi, Koné, Tchouaméni, Zaire-EmeryAttaccanti: Barcola, Dembélé, Kolo-Muani, Nkunku, Olisé, Thuram.Benjamin gioca, ma non tutte le partite; so cosa può fare.Ovviamente seguo diversi giocatori, compreso lui. Lo faccio da quando giocava al Milan, ha avuto una stagione complicata l'anno scorso. Da qualche settimana ha firmato per un grande club come la Juventus, quindi questo è un bene per lui.? Ho parlato con Kylian. Ha un problema che non è grave. Non sono qui per far correre rischi, ecco perché non è sulla lista