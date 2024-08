Quanto deve pagare la Juventus per il riscatto di Kalulu

Dopo essersi resa conto di non poter più arrivare a Calafiori e Todibo, la Juventus per rinforzare la difesa ha virato su. Il difensore francese era scivolato indietro nelle gerarchie di Fonseca, era diventato il quinto centrale nella rosa rossonera e così la Juventus ha approfittato dell’occasione sul mercato per portarlo a Torino.- La trattativa tra Juventus e Milan che ha portato Kalulu in bianconero è durata pochi giorni, e ha messo d’accordo tutti con il giocatore che dovrebbe avere più spazio, Motta che ha un rinforzo in più per la difesa come chiedeva e il Milan che ha guadagnato da un giocatore finito indietro nelle scelte del nuovo allenatore.

- Premessa: Pierre Kalulu non è arrivato alla Juventus per fare il titolare. E lo sa anche lui. Nella formazione-tipo di Thiago Motta - a differenza di quanto fatto vedere col Como al debutto in campionato - ci sono Danilo a destra, Bremer e Gatti al centro e Cambiaso dall’altra parte.