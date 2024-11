Francia, il caso Mbappé si allarga: "Falsa la versione di Deschamps, Kylian ha problemi psicologici"

. La conquista di un Mondiale e di una Nations League e le due finali ad Euro 2016 e a Qatar 2022 sono oggi un lontano ricordo, macchiato dalla deludente performance dei Bleus all'ultimo Europeo e dalleLa stella del Real Madrid, che vive un periodo molto complicato con la maglia dei blancos sul piano delle prestazioni, ha saltato la seconda tornata consecutiva di convocazioni con la sua nazionale.Una scelta motivata da Deschamps con queste parole: "". Una decisione apparentemente preservativa nei confronti di un ragazzo che sta attraversando una fase delicata del suo percorso e che, secondo alcune ricostruzioni della stampa francese, non troverebbe piena condivisione da parte dell'entourage del calciatore del Real Madrid. L'Equipe, che ha avuto modo nelle ultime ore di ascoltareLa cosa più importante è che Kylian ritrovi il piacere di giocare a calcio ed il resto verrà da sé”.A differenza di quanto è emerso dunque, Mbappé – che era stato il primo a tirarsi fuori dalle dinamiche della nazionale francese durante la prima sosta di settembre, in quanto in ritardo di condizione ed intenzionato a concentrarsi sul Real Madrid – avrebbe accolto con un certo malessere la volontà di Deschamps di non puntare su di lui.Dopo la lite col portiere del Milan Mike Maignan, che ne aveva denunciato la famosa scarsa propensione al sacrificio in fase difensiva, la stampa transalpina nelle ultime ore ha rilanciato i sospetti che l'esclusione dell'attaccante nasca da relazioni non idilliache nello spogliatoio.Una situazione esplosiva che sarebbe dietro anche all'addio alla Francia di Antoine Griezmann e ad altri momenti di tensione, di fronte ai quali Deschamps viene individuato come persona non sufficientemente di polso per gestire tutto quanto.Dietro al quale, sempre dando credito alle ricostruzioni delle persone più vicine, ci sarebbe una condizione mentale non ottimale: “Chiamatelo come volete, ma”. E, se questa diagnosi non bastasse a spiegare l'origine di tutti i problemi di Mbappé, un'altra fonte sondata dall'Equipe fornisce una diversa visione: “Quando erano i genitori ad occuparsi esclusivamente di lui, tutto procedeva al meglio. Adesso sono troppi quelli che vogliono essere coinvolti in tutto e che parlano direttamente con Kylian. Confonde tutti i messaggi e la strategia”.Un problema dunque molto più ampio di una semplice esclusione per scelte tecniche – alla luce di un rendimento oggettivamente sottotono da un po' di tempo a questa parte – o comportamentali. Quel che appare chiaro è che, che tanto ha investito su di lui per regalare un altro pezzo pregiato da collezione ai campioni d'Europa di Ancelotti, e per un intero Paese che si vede privato del simbolo di una nazionale come lo erano stati in passato fuoriclasse del calibro di Platini o Zidane.