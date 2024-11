Real Madrid in crisi totale: Mbappé mal sopportato, gli esclusi delusi e quanto manca Kroos, l'equilibratore

. Non usa mezzi termini la stampa spagnola oggi per raccontare il momento dei Blancos, reduci dalla, un altro ko pesante al Bernabeu contro una rivale storica, dopo il 4-0 rimediato nel Clasico contro il nemico numero uno, il Barcellona.in questa stagione. Un numero altissimo, che il terzinocosì: "È una pessima cifra. Difendere, come attaccare, è una cosa collettiva e bisogna sottolinearlo". I tanti gol presi, l'anima della squadra, infortunatosi gravemente e fuori per tutta la stagione. E' appunto, come dice Vazquez,

, non possiamo non pensare che il Real Madrid, che pure nel recente passato ha superato in scioltezza la perdita del muro Casemiro, possa invece fare unadella squadra, sia con Zinedine Zidane che con Carlo Ancelotti.. C'è un modo di dire del quale spesso si abusa nel mondo del calcio, ma che oggi è proprio il caso di rispolverare: "Con undici Kroos non si vince, ma in ogni squadra vincente ci vuole un Kroos". E se per anni hai avuto il Kroos originale, è dura poi trovarne un altro.

(Modric, Valverde, Tchouaméni, Camavinga),. E qui i nodi vengono al pettine, perchénel pianeta Real. E non perché faccia vedere cose mirabolanti, ma nell'altra accezione:. Estraneo al gioco, ai gol, alle vittorie, al fuoco che anima il Madrid nelle notti che ne hanno scritto la leggenda. La sensazione è che, che avrebbe forse voluto altri rinforzi e che ora paga, con le sconfitte, scelte non sue,della squadra. In soldoni: se sono Vinicius, e ho vinto da protagonista due Champions League, perché devo correre per Mbappé?

. Sono due i calciatori che hanno visto le ultime quattro partite del Real Madrid dalla panchina (Milan, Celta, Borussia Dortmund e Barcellona), scrive Marca:sono sbarcati a Madrid per brillare, sempre dietro le stelle dei Blancos, sapendo che avrebbero dovuto aspettare con molta pazienza i minuti che Ancelotti avrebbe potuto concedergli. Tuttavia,. O almeno questo è quello che deve passare loro per la testa dopo le prime 16 partite della stagione.