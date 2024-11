Francia-Israele, disordini e risse sugli spalti di uno Stade de France mezzo vuoto

AFP via Getty Images

La sfida di Nations League che ha visto questa sera scendere in campo ladi Didier Deschamps per affrontare, è stata accompagnata da polemiche e scontri. Le note vicende legate alla guerra e la scia lasciata dalle recenti violenze ad Amsterdam in occasione di una partita del Maccabi Tel Aviv , hanno infatti portato non poca confusione prima all'esterno dello Stade de France, nei pressi del quale è stato varato un, e poi anche all'interno della stessa struttura.Il colpo d'occhio dello Stade de France racconta di una sfida con, tanto da far sembrare l'imponente. Vietata - si legge su Le Figaro - l'esposizione di striscioni e bandiere a sfondo politico e permessa la sola presenza di bandiere delle due squadre in campo, l'attenzione delle forze dell'ordine è stata particolarmente alta anche ai tornelli, con l'obiettivo di impedire eventuali scontri.

Affrontement au stade de France dès les 10 premières minutes du match entre la France et Israël, du côté des tribunes d’israël, les supporters de l’équipe de France donnent de la voix dès que les supporters Israéliens chantent pour qu’on ne puisse les entendre. @UEFA @fff

… pic.twitter.com/VyHBmVAZh0 — Instinct Foot (@instinctfoot) November 14, 2024

Scontri che tuttavia si sono concretizzati verso l'inizio della partita, quando come testimoniano alcuni video comparsi sui social,. Un clima di forte tensione che è lo specchio di quanto visto fuori dallo stadio prima della partita, quando si erano accalcati, tenuti a bada dalla gendarmerie francese.