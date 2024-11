Francia-Israele: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Tutte le informazioni su Francia-Israele: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.

Non solo l’Italia nel Gruppo B della Lega A di Nations League:Torna in scena la Nations League con la compagine guidata da Didier Deschamps che va in scena contro Israele, in una sfida che può risultare decisiva per le sorti del raggruppamento. La nazionale transalpina è alla ricerca di un successo che manterrebbe vive le speranze di giocarsi, sino all’ultima giornata, il primo posto con l’Italia di Luciano Spalletti.

Partita: Francia-Israele

Data: giovedì 14 novembre 2024

Orario: 20.45

Canale TV: /

Streaming: Uefa.tv

: Maignan; Koundè, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Camavinga, Kanté; Nkunku, Olise, Barcola; Kolo Muani. CT. Deschamps.: Glazer; Feingold, Nachmias, Baltaxa; Khalaili, Abu Fani, Kanikovski, Haziza; Gloukh, Peretz; Madmon. CT Simon.Francia-Israele non sarà visibile in tv in Italia: nessuna emittente ha acquisito i diritti di trasmissione per i match di Nations League (a esclusione di quelli dell'Italia, in onda su Rai 1). Lo streaming sarà comunque disponibile sull'app e sul sito di UEFA.tv: basterà registrarsi in modo del tutto gratuito per avviare la visione della partita, commentata in lingua inglese.