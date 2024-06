Francia Olimpica, tutti contro il ct Henry: le squadre non gli concedono le loro stelline. E lui scherza...

AFP via Getty Images

Thierrysta prendendo con filosofia la lunga lista di rifiuti che club e giocatori gli stanno rifilando ora che all'exè stato dato il compito dicasalinghe di questa estate.Titì la lista deil'avrebbe anche già completata e diramata ma nelle ultime ore non si parla d'altro in Francia che della scelta didialla Federazione. Stiamo parlando di giovani sì ma già affermati come Lucas, Leny, Bafode, Bradleye Warren

Di tempo ce n'è ancora per le scelte definitive - un mese - ma la situazione è delicata e in evoluzione. I due club si sono posti sulla scia delprima squadra a dire no al ct della Under 23 transalpina. Henry era andato a bussare aper convincerlo a 'prestargli': niente di fatto. Come pure pere tanti altri papabili fuoriquota. Insomma quella che dirigerà Herny sarà. "Non ci sono state trattative:ha detto piuttosto sconsolato l'ex attaccante a Marca. I francesi restano comunque tra i favoriti per l'oro, insieme al. Anche per questa edizione invece è assente dal torneo