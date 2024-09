AFP via Getty Images

Francia, rivoluzione di Deschamps: out Fofana, Theo e Mbappé contro il Belgio

20 minuti fa



Seconda giornata di Nations League con la Francia che ospita il Belgio nel match del raggruppamento che comprende anche l'Italia di Luciano Spalletti. Sono state ufficializzate le formazioni, elencate qui di seguito:



Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Guendouzi, Kanté, Koné; Dembélé, Thuram, Kolo Muani.

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate, Castagne; Tielemans, Onana; Bakayoko, De Bruyne, Doku; Openda.



Sorprendono le scelte da parte del commissario tecnico Didier Deschamps che ha deciso di rivoluzionare il proprio 11 titolare, affidandosi a Koundé, Digne, Koné, Guendouzi e Thuram dal 1’, lasciando in panchina sia il simbolo Kylian Mbappé che uno dei giocatori più rappresentativi come Antoine Griezmann, oltre ai due rossoneri Theo Hernandez e Fofana, autori di una prestazione incolore contro l’Italia, nella sconfitta per 1-3 al Parco dei Principi nella prima giornata di Nations League.