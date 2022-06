Sonia Galdo, mamma di Davide Frattesi, è stata interpellata dai microfoni del Corriere dello Sport in merito al futuro del figlio: "Purtroppo, ancora non so nulla; leggo che Davide avrebbe detto sì, ma adesso lui è in Nazionale, non può avere distrazioni. Se tornasse sarei felicissima. Per lui, che ci tiene tanto e per me che, avendo altri due figli più piccoli, vedrei risolti diversi problemi".



RITORNO ALLE ORIGINI - "Spero di sapere presto qualcosa di sicuro. Se Davide tornasse a rivestire la maglia giallorossa sarebbe una bella soddisfazione, ha sempre avuto il desiderio di tornare dove è cresciuto. Si era affacciato da giovanissimo in prima squadra, quando l’allenatore era Spalletti. Davide ha fatto in tempo a capire che Roma è una piazza difficile, gli amici sono tanti. A Modena è tutto diverso, meno distrazioni. Ma Davide sa cosa vuol dire, ha dimostrato sin da ragazzino di essere un professionista scrupoloso. Sicuramente giocare in questa squadra che è tornata a vincere un trofeo dopo tanti anni sarebbe per lui un sogno".