Frattesi allontana l'addio: "Felicissimo all'Inter, è una famiglia". Inzaghi: "Lui il segreto della seconda stella"

30 minuti fa

Protagonista in campo, ma anche sul mercato. Il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi risponde ai microfoni di Sky dopo il gol nel 4-0 dei nerazzurri al Lecce, dopo le voci di mercato che lo volevano pronto all'addio a Milano, a causa dell'esiguo minutaggio e per l'interessamento di squadre come Roma e Napoli: "Io sono felicissimo di stare qui, a partire dal gruppo a tutto lo staff. Sono in una famiglia e quindi cerco di ripagarli come posso. A volte va bene, altre meno bene. Ma sono felice qui".



LA CONFERMA DI INZAGHI E LA POSIZIONE DELL'INTER - Queste le parole in merito del suo allenatore, Simone Inzaghi: "Abbiamo parlato, è stato il segreto lo scorso anno assieme a chi ha giocato di meno per il raggiungimento della seconda stella. Ha fatto la differenza e in quelle partite che dovevano giocare al posto degli altri non se n'è sentita la mancanza. c'è un ottimo rapporto ed è stato determinante, guadagnandosi la nazionale. Mercoledì e stasera ha fatto benissimo". L'Inter non ha mai chiuso al suo addio, ma continua a chiedere una cifra molto alta, 45 milioni di euro, senza contropartite tecniche.