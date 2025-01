Lecce-Inter, le pagelle di CM: Lautaro è devastante, Dorgu affonda

Getty Images

Subisce quattro gol su cui può francamente poco, anche se è lui a commettere il fallo che porta al rigore del 4-0.: Regala palla a Thuram che vola a servire l’assist per l’1-0 a Frattesi.: Puntato da Thuram indietreggia, non lo affronta e ne paga e conseguenze. Soffre per tutti e 90’.È troppo tardi quando si accorge che Frattesi gli ha ormai preso il tempo in area e non riesce ad accorciare in tempo neanche su Lautaro.: Si accende alla mezz’ora dopo un po’ di minuti in apnea, difende palla e prova il diagonale, ma il mancino è largo. Poi il brutto errore in fase d’impostazione che porta al raddoppio nerazzurro. Fase difensiva pessima, potrebbe fare molto di più anche su Dumfries.

: Gioca con l’obiettivo di schermare Zielinski, ci riesce solo in parte.Un po’ in balia delle folate nerazzurre. Fatica a trovare la posizione lì in mezzo.Impegna Sommer con una bella conclusione dalla distanza).Nella parte centrale del primo tempo trova buon ritmo e presenza nello sviluppo della manovraPochi minuti a disposizione, con una partita già ampiamente indirizzata).Attacca con coraggio Bastoni, con una rabona tutta estro prova a mandare il compagno in porta ma il pallone per Morente è lungo. Di destro svirgola un tiro da ottima posizione facendo disperare i suoi.

Gioca pochissimi palloni.Pochissime iniziative prive di significato.: Il Lecce imbarca da tutte le parti.Si distende per respingere il destro forte ma non angolato di Krstovic. Sì esalta sulla conclusione di Ramadani dalla distanza.Lavora bene insieme a Frattesi per assorbire gli inserimenti di Morente e Dorgu.Deve spendere un giallo per una giocata inopportuna di Carlos Augusto. Per il resto gioca una partita perfetta ma a fine primo tempo Inzaghi preferisce non farlo rientrare in campo.

Rientra all’infortunio e si fa notare per una bella chiusura su Pierotti).: Muro invalicabile.Gioca con una diffida che gli pende sulla testa e tra una settimana c’è il derby. Nei primi minuti un po’ si frena, poi sprigiona la sua potenza e va a realizzare l’ottavo gol stagionale dopo un grande scambio con Lautaro.: Giocate semplici, come richiede una partita già chiusa).: Mercato? Per Inzaghi è titolare a Lecce e lui risponde immediatamente, inserendosi a modo suo e sbloccando il match. Nell’ultima partita da titolare a Empoli, aveva segnato una doppietta. A Lecce si ripete ma un gol gli viene annullato per fuorigioco. Sì rifà conquistandosi un calcio di rifgore.

Va in pressing su Dorgu e legge la sua giocata, il recupero palla diventa un assist per Lautaro che va a realizzare il 2-0. Il 3-0 nasce da un’altra sua grandissima illuminazione, la verticalizzazione, perfetta, per il movimento di Lautaro.: Senza strafare, anche perché deve ancora mettere minuti nelle gambe dopo l’infortunio, però lì in mezzo fa valere l’esperienza come e quando vuole.Scolastico, con la partita già ampiamente indirizzata. Fa tremare tutti per una botta al ginocchio, ma poi rientra in campo).

Pierotti non è un cliente semplicissimo ma gestisce le difficoltà. Brutto l’errore in retropassaggio che costringe de Vrij a spendere un giallo, ma forse c’era un fallo sul brasiliano.Approfitta del brutto errore di Guilbert, conquista palla, fa fuori Baschirotto e serve a Frattesi un assist da spingere solo in rete. Sorpreso da un rimpallo imprevisto si ritrova solo davanti alla linea di porta ma spreca clamorosamente il possibile raddoppio. Ma come fai a non perdonargliele se per tutta la partita è lì a disposizione di tutti? Manda in porta anche Frattesi, steso da Falcone per il calcio di rigore.

: Il piede debole? Lui ci sfonda le porte. Il mancino con il quale batte Falcone è terrificante. Scatta alle spalle della difesa, difende palla dall’attacco di Baschirotto e di tacco manda in porta Dumfries. Giù il cappello.Si prende la responsabilità di presentarsi dagli undici metri e spiazza Falcone).: Nervi saldi, anche dopo la vittoria del Napoli contro la Juventus. Domina a Lecce con un’ottima gestione del turnover.