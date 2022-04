Avversari, in campo e sul mercato. Juventus e Inter si ritroveranno domani allo Stadium, in una partita che potrebbe lanciare segnali decisivi nella lotta scudetto, torneranno a farlo anche nelle prossime settimane, quando il calciomercato diventerà la priorità. Tra gli obiettivi in comune c'è Davide Frattesi, per il quale Marotta si è mosso d'anticipo, come svelato dall'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali a fine gennaio: "L'Inter è stata tra le prime a muoversi, ne parleremo in estate". Il profilo ex Monza ed Empoli non è però stato bloccato, motivo per il quale sta provando il sorpasso la Juventus.



CHE SFIDA! - I bianconeri cercano un nuovo rinforzo in mezzo e pensano al centrocampista classe 1999 cresciuto nella Roma, che come da accordi incasserà il 30% sulla futura rivendita. Cherubini ha già avuto modo di parlare con l'entourage di Frattesi e con il Sassuolo, che per il suo cartellino chiede almeno 25 milioni di euro. L'idea della Juve è quella di prendere il giocatore con una formula alla Locatelli, l'Inter ragiona sulla possibilità di inserire una o due contropartite in un affare che potrebbe allargarsi anche a Scamacca, altro grande obiettivo estivo (sul quale ci sono anche Milan e Borussia Dortmund). Dopo Raspadori e Bremer ecco un nuovo derby d'Italia tutto da vivere.