Frattesi, futuro lontano dall'Inter: Roma prima scelta, ma c'è l'opzione estero

Il direttore sportivo della Roma, Ghisolfi, ha solo voluto sfiorare l’argomento, una carezza superficiale senza scendere nello specifico, visto che non era il momento. Ma a domanda ha risposto, seppur maneggiando con cautela la questione:Dichiarazioni che non hanno lasciato indifferente il popolo giallorosso, già cullato da settimane da questa costante voce di ritorno in patria da parte del calciatore che a Milano non sta trovando la continuità che sperava.

Il rapporto con Inzaghi non è ai massimi storici,, tanto fosse appesantito dal senso di frustrazione che lo accompagna da settimane., secondo le indiscrezioni,Insomma, in questo momento serve respirare e portare pazienza. Soprattutto se nei desideri di Frattesi c’è la Roma, come effettivamente sembra esserci. Contrariamente dalle ambizioni del suo agente, che invece lo vedrebbe meglio altrove, magari all’estero.

Attorno a Frattesi c’è questo lieve clima di discrepanza:, in attesa di qualche altra opportunità che possa aprirgli nuovi orizzonti.e se il club inglese dovesse assecondare le alte richieste nerazzurre, chissà che anche gennaio possa diventare il mese giusto per imbastire di punto in bianco una partenza che al momento il club di viale della Liberazione non prevede.quando il mercato dell’Inter, a questo punto, potrebbe essere molto movimentato.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui