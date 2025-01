Inter, Inzaghi: “Non correremo rischi con Thuram. Milan squadra verticale, Lautaro è un grande capitano’

Getty Images

Alla vigilia del derby di Supercoppa contro il Milan, il tecnico dell’Inter,, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa tenutasi a Riyad.“Il derby è una partita emozionante, con il primo trofeo stagionale davanti. È il mio tredicesimo. Questa partita ci ricorda momenti meravigliosi ma anche l’ultima sconfitta, dove abbiamo meritato di perdere, Cercheremo di non commettere gli stessi errori. Il Milan ha cambiato allenatore ma i calciatori son quelli e sappiamo che possono creare problemi in ogni partita. Con Conceicao non ci sono problemi, abbiamo condiviso tanti momenti insieme e vinto tanto alla Lazio con Eriksson, un allenatore che ha indirizzato tanti di noi a intraprendere questa professione ”.

“Ha avuto una sola partita da preparare. È un allenatore verticale che dà organizzzazione alle sue squadre“.“È un grande capitano, ha ereditato una fascia importante e la sta gestendo nel migliore dei modi. È un attaccante e so cosa significa non fare gol continuamente, ma lo vedo bene è tranquillo e contro l’Atalanta ha giocato una grande partita. Lavora nel migliore dei modi e ha ragione nel dire che se anche non segna è importante il gioco che riesce ad esprimere la squadra”.

“Tutte le mie squadre cercano l’attaccante per fare gol, dai tempi della Lazio. Cercano tutte le punte e di volta in volta si cerca di concretizzare il più possibile, sapendo che lo stiamo facendo anche con difensori e attaccanti”.“Sarebbe importantissimo rivincere, sarebbe la quarta consecutiva e la terza a Riyad. Adesso è anche più difficile perché è cambiata la formula e dà una soddisfazione ancora maggiore, Ma affrontiamo una squadra forte”.

“Ci fa piacere avere tanti tifosi anche qui con noi, quello che promettiamo e di cercare di mettere tutto domani sera in campo, sapendo che troveremo delle difficoltà contro una squadra organizzata e di qualità”.“Intanto vediamo come andrà l’allenamento di Thuram oggi, ma quando torneremo avremo 6 partite in 18 giorni e sicuramente non prenderemo rischi. Leao è un calciatore importante come ne abbiamo anche noi, poi vedremo chi domani sarà in campo”.

“Guardiamo il Milan con attenzione ma come sempre ci concentreremo più su quello che dobbiamo fare noi. Sappiamo che il Milan ha giocatori di strappo e sappiamo cosa dobbiamo fare”.