Inter, Lautaro: “Ho già vissuto momenti così, ma questo è il peggiore. Sento che sto tornando”

Alla vigilia del derby di Supercoppa contro il Milan, il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa tenutasi a Riyad.“Mi stimola tanto perché è una finale. È un derby e sappiamo tutti quanto sia importante questa partita. E il primo trofeo che ci giochiamo, il primo obiettivo e come diciamo sempre ogni obiettivo lo giochiamo per vincere. Le statistiche le guardo poco, i gol sono importanti ma è ancora più importante che vinca l’Inter”.

“All’inizio si perché avevo riposato poco e non avevo fatto la preparazione giusta per mancanza di tempo. Adesso mi sento diverso, momenti così li ho vissuti ma credo che questo è il peggiore. Nonostante tutto sento che la forma sta tornando quella che voglio io e anche se il gol non arriva sono tranquillo perché ci sono altri compagni che segnano e questo è importante perché conta vinca l’Inter”.

“Certo che sì, i compagni e il gruppo sono una cosa importante. Questa cosa mi fa piacere perché riconoscono il lavoro che uno fa per la squadra. Quando non segno cerco di dare il mio contributo altrove e a mio parere lo sto facendo”.“Benissimo, abbiamo recuperato le energie anche se manca ancora un giorno e due allenamenti. Affrontiamo una squadra forte, il Milan è l’unica ad averci battuto in campionato e cercheremo di allenarci per togliere qualcosa a loro e vincere questo torneo”.

“Abbiamo visto cose simili fatte anche con Fonseca, ma in queste ultime ore che mancano continueremo a guardarli e preparare la gara. La Juventus stava vincendo meritatamente ma un episodio può cambiare tutto. Il calcio è questo è dobbiamo essere pronti di testa”.“Pensiamo alla gara e a afre bene, sicuramente non ci saranno tutti i tifosi che ci sarebbero stati a Milano, ma pensiamo solo alla partita”.

“Venire a giocare qui per noi è stato importante, come è stato importante vincere. È stato bellissimo perché ho fatto gol nelle due finali giocate qui. Bisogna recuperare bene perché contro l’Atalanta abbiamo giocato una partita fisica“•