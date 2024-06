L’Italia sbarca in Germania, a Dortmund una calda accoglienza per gli Azzurri

AFP via Getty Images

Willkommen Italien! Gli Azzurri sono sbarcati in: a bordo di un volo charter decollato alle 16.30 dall’aeroporto di Firenze, la Nazionale è atterrata intorno alle 18 a Dortmund per poi trasferirsi a Iserlohn, la città della Renania Settentrionale sede del Team Base Camp dell’Italia per EURO 2024.Già a Dortmund, gli Azzurri hanno ricevuto una calda accoglienza da un centinaio di tifosi italiani (con tanto di bandiere tricolori, con altri tifosi attaccati alle vetrate del terminal per immortalare il momento dello sbarco) e dai vertici delle istituzioni locali: il sindaco di Dortmund Thomas Westphal, la responsabile dell’Ufficio del Sindaco Alexandra Kogelheide, il vice presidente della German Football Association Peter Frymuth, il presidente dell’Associazione Calcio e Atletica della Westfalia Manfred Schnieders e Martin Sauer, Host City Project Lead EURO 2024, hanno dato il benvenuto a calciatori e staff, intrattenendosi per qualche minuto con il presidente della FIGC Gabriele Gravina (che ha donato una maglia al Sindaco con il suo cognome, Westphal, e il numero 24, a simboleggiare l’anno dell’Europeo), il Ct Luciano Spalletti, il capo delegazione Gianluigi Buffon e il capitano Gianluigi Donnarumma.

Durante il rullaggio in pista, dopo l’atterraggio, i Vigili del Fuoco di Dortmund hanno accolto l’aereo che ha portato l’Italia in Germania con un arco d’acqua, pratica benaugurante per l’avventura degli Azzurri. Quello dell’Italia a Dortmund è solo un arrivederci, visto che sabato 15 giugno la squadra farà il suo esordio nel Campionato Europeo affrontando l’Albania al BVB Stadion.Dopo un trasferimento in pullman di circa 30 minuti, la Nazionale ha poi raggiunto Iserlohn e l’Hotel VierJahreszeiten, dove ha ricevuto tutto l'amore di circa 300 italiani che vivono in Germania. Ad accogliere la delegazione nella città che ospiterà il ritiro è stato il Sindaco Michael Joithe, che ha incontrato la squadra e lo staff durante la cena, ricevendo anch'egli una maglia personalizzata e portando il Libro d’Oro della città di Iserlohn da far firmare a tutti i protagonisti dell’avventura Azzurra. Da domani, all'Hemberg Stadion Nord, l'Italia continuerà a preparare il suo debutto, ma stavolta in Germania. EURO 2024 è alle porte.