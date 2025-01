Fresneda al Como: chi è, perché lo Sporting lo cede e come lo impiegherà Fabregas

Getty Images

Si è fatto conoscere ne La Liga, il campionato spagnolo 2022-23, con la maglia del Real Valladolid: il Milan e soprattutto la Juventus avevano messo gli occhi su di lui, ma alla fine hanno optato per altre soluzioni., invece, ha scelto lo Sporting Club di Lisbona per proseguire la propria carriera. Non una scelta banale: si tratta del club del suo mito, Cristiano Ronaldo, ammirato da Fresneda quando era nelle giovanili del Real Madrid e CR7 infiammava il Bernabeu.Purtroppo, il 2023/24, trionfale per lo Sporting di Ruben Amorim e Viktor Gyokeres, non è stato altrettanto memorabile per Fresneda: la sua stagione è stata minata da un fastidioso, e lo spagnolo ha messo assieme appena 11 presenze e 1 assist. Lo stesso numero di gettoni li ha totalizzati in metà stagione, ma la chiamata delcapita a fagiolo: tra Catamo, Trincao ed Esgaio, lo spazio è ridottissimo.

Parliamo di un terzino destro, dunque di un ballottaggio con Van der Brempt. In assenza del belga, Fabregas ha schierato Goldaniga fuori ruolo preferendolo spesso a Iovine, quindi Fresneda appare un rinforzo più che necessario. Avrà minutaggio, a prescindere dalle gerarchie, con la