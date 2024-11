Frey: "Fiorentina temuta anche dall'Inter. Commisso raccoglie ciò che ha seminato"

Presente in palazzo Vecchio a Firenze per presentare il suo nuovo libro "Istinto puro"ha rilasciato alcune dichiarazioni a imedia presenti, fra cui calciomercato.com. Queste le sue parole sul momento della Fiorentina: "Sono molto contento di essere qua perché è una presentazione che mi sta a cuore, Firenze è più di una seconda casa, ci tenevo a farlo qui insieme agli amici con cui sono venuto. Racconto il mio percorso, i miei amici, i meno amici: mi sono aperto, mi sono messo a nudo, ho voluto raccontare i sacrifici per diventare un campione”.

.“Le sensazioni che ho da lontano su questa squadra mi dicono che c’è entusiasmo, i ragazzi hanno voglia, l’allenatore ha idee buone: tutto ciò porta a ciò che vediamo oggi. Commisso sta raccogliendo quello che ha seminato negli anni precedenti partendo dal Viola Park che porta 4-5 punti in più a stagione. Con il mercato fatto in maniera intelligente vediamo una squadra che gioca bene e che è“Io o lui? Quando farà sei anni qui ne riparliamo. Sta facendo bene. È appena arrivato ma è uno dei più forti. Per leadership e perché ti porta punti è tra i top della Serie A”.