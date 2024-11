Getty Images

Roma, Lazio e Fiorentina: gli arbitri per Europa e Conference League

27 minuti fa



Sarà lo svedese Glenn Nyberg (foto) ad arbitrare Tottenham-Roma in programma giovedì prossimo a Londra (ore 21) per la quinta giornata dell'Europa League.



Sarà invece il croato Duje Strukan ad arbitrare Lazio-Ludogorets (Bulgaria) in programma giovedì 28 novembre (ore 18.45), sempre per la quinta giornata di Europa League.



In Conference League sarà il norvegese Espen Eskås ad arbitrare Fiorentina-Pafos (Cipro) in programma giovedì 28 novembre allo stadio Artemio Franchi di Firenze (ore 21).